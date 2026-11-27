東京建物リゾート株式会社天然温泉「黒湯」の魅力はそのままに、食事・岩盤浴・休憩・サウナをさらに充実 2026年12月9日（水）グランドオープン 東京建物リゾート株式会社（…

東京建物リゾート株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長執行役員 加藤 久利）は、「おふろの王様 花小金井店」（東京都小平市）を、2026年12月9日（水）にリニューアルオープンします。 花小金井店の主役は、これからも「お風呂」です。

なかでも大きな魅力のひとつが、地下1,500mから湧出する天然温泉「黒湯」です。 黒褐色のお湯が特徴で、開業以来、花小金井店を代表するお湯として多くのお客さまに親しまれてきました。 無料休憩エリアには「The Woodland Lounge」が誕生しました。 館内には、ロフト型ブースや半個室など、過ごし方に合わせて選べるさまざまなスペースを用意。

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約1万冊のコミックを楽しめるほか、Wi-Fi・電源を備えたワークスペースも設け、入浴後の休憩はもちろん、読書や仕事など、それぞれの時間を思い思いに過ごすことができます。 サウナも今回のリニューアルで大きくアップデートしました。 メインとなる「キングスサウナ」では、遠赤外線の熱とオートロウリュによる蒸気を組み合わせ、しっかりとした熱を体感できる環境を整えました。 さらに男性側にはシーリングファンを設置し、ロウリュで発生した蒸気をゆっくりと室内全体へ届けます。