プレスリリース 「うちはいま、いくら？」にプロが答える。ウルカモ、「エージェント査定」を非リノベーションの住まいにも拡大

ウルカモに住まいを登録すると、まずAI査定価格が表示されます。 AI査定は手軽な反面、データから自動で出した目安にとどまります。 訪問査定は詳しい反面、日程を合わせて家に来てもらう必要があり、売るかどうか決めていない段階では少し重く感じられます。

▪ 価格だけでなく、担当エージェントのコメントと「この価格の理由」まで届きます エージェント査定では、価格とあわせて、担当エージェントの名前とコメント、そして「この価格になった理由」が届きます。 理由は周辺の取引事例などをもとに説明し、リノベーション済みの住まいでは、リノベーションの価値とそれを評価する購入検討者の傾向も踏まえます。 カウカモがこれまで多くの取引を手がけてきたエリアを中心に、一定の条件を満たす住まいが対象です。 新しく住まいを登録した方には、申し込み不要でエージェント査定価格が届きます。

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すでに登録している方は、住まいページの「エージェント査定を申し込む」から申し込めます。 エージェント査定価格は、そのまま売り出すための価格ではなく、いまの住まいの価値を知るための目安です。 査定をきっかけに、こちらから営業電話をすることはありません。 売り出しを考えるときは、カウカモの訪問査定やオンライン売却相談で、エージェントと一緒に進め方を決められます。