フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第6戦のNHK杯最終日は28日、東京都の京王アリーナTOKYOで行われ、アイスダンスの櫛田育良（木下アカデミー）島田高志郎（木下グループ）組は7位だった。

フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第6戦のNHK杯最終日は28日、東京都の京王アリーナTOKYOで行われ、アイスダンスの櫛田育良（木下アカデミー）島田高志郎（木下グループ）組は7位だった。

◇ 収穫と課題を手に、愛称「いくこう」の櫛田、島田組がGPデビュー戦を終えた。 フリーの自己ベストを更新し、8組中7位でフィニッシュ。 島田は「GPシリーズということで、トップの選手と比較される。 その中で自分たちのやるべきことはできて、点数にも表れた」と納得の表情を浮かべた。

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息を合わせた連続片足ターンのツイズルや、高身長を生かしたダイナミックなリフトで観客を魅了。 大きなミスなく滑り切り、櫛田は「いい練習を積めてきたので自信になった」と手応えをにじませた。 世界のトップが集まる舞台への初挑戦。 合計点で表彰台まで25点以上の差があった。