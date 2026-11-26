テレビリポーター、ラジオパーソナリティーの白井奈津（36）が26日、インスタグラムを更新。第1子の妊娠を報告、産休について伝えた。「いつも応援してくださってい… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

「いつも応援してくださっている皆様へご報告です」と書き出し、「この度、新しい命を授かりました。 来年、第一子を出産予定です」と報告。 愛猫＆愛犬の間でおなかに手を当てた笑顔ショットを公開した。

「お腹にやってきてくれた喜びと感動そして不安 いろんな感情になりながら どうか元気に育ってねと祈るような日々と 生命の力を信じる勇気を育みながらここまで進んできました！ 最近はポコポコお腹の中の胎動を感じながら、会える日を楽しみに、体調第一に過ごしています」と明かした。

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「命が関わるその責任と重み そして経験したことのない体調の変化に向き合ってきた時間は本当に周りの方々に沢山支えていただきました。 思い出すだけで涙がポロポロするくらいお気遣いやあたたかさをくださった皆様には本当に感謝の気持ちでいっぱいです」と感謝した。