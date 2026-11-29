レアル・マドリードのモウリーニョ監督（63）がアラベス戦後、「あの主審は自分の権力を誇示するのが好きなんだ」と不満を述べた。Rマドリードは28日にホームで行わ… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

Rマドリードは28日にホームで行われた スペインリーグ 第14節でアラベスと対戦した。 立ち上がりからボールを圧倒的にキープするも、相手の堅固な5バックを攻略できず、前半22分にカウンターを受けた際、ハイセンのミスからトニ・マルティネスに先制点を許した。

さらに後半16分、ディフェンスラインの裏を突かれ、アンヘル・ロペスに追加点を奪われた。 2点を追う苦しい展開の中、後半24分にショートコーナーを起点とした攻撃から、エムバペが1点を返して反撃ののろしを上げたが、決定力不足で追加点を奪えない。 さらに終了間際、ベリンガムがペナルティーエリア内で倒れてPKの笛が吹かれるも、オンフィールドレビュー後にシミュレーションを取られ、2枚目のイエローカードで退場処分となった。 試合後、モウリーニョ監督が記者会見に出席したもようをスペイン紙アスが伝えた。

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この試合では、2点目を奪われた直後の後半15分にカルロス・エスピを投入する際、ギュレルを下げ、ビニシウスをピッチに残したモウリーニョ監督の采配がサポーターの批判の的になった。 これによりしばらくの間、ビニシウスがボールに触れるたびにブーイングを受けていた。 モウリーニョ監督は交代の意図を聞かれると、「ベルナルド（シウバ）とアルダ（ギュレル）は似たタイプの選手だ。2人はボールを持ってパスを回すのが得意だが、チームはスペースを見つけられず、ペナルティーエリア内で存在感を示せていなかった。