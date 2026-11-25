スパレッティ監督がオモニア戦でのエカトル先発を明言。1月に新たなストライカーを必死に求めているとの見方は否定した。

ルチアーノ・スパレッティ 監督が、1月の移籍市場を前に新たなストライカーを「必死に求めている」との見方に反論した。 ユヴェントス 指揮官は試合前会見で攻撃陣に対する考えを明らかにするとともに、クラブの若手有望株の一人に大きなチャンスを与えると認めた。

ユヴェントスは木曜夜、今季5試合目となるヨーロッパリーグのオモニア戦をアリアンツ・スタジアムで迎える。 水曜日のアリアンツ・スタジアムでは、ユヴェントスの前線の陣容に関する最近の発言についてスパレッティ監督が質問を受け、緊張感が漂った。 議論の発端は、週末にセリエAでヴェネツィアに4-0で勝利した後の攻撃陣に対する評価だった。 指揮官は、ランダル・コロ・ムアニもニック・ヴォルテマーデも典型的な9番のタイプではなく、ジェフ・エカトルは加入後、ケガの影響で存在感を示せていないと指摘していた。

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この件を問われたスパレッティ監督は、「『必死の訴え』と呼んだのはあなたの言葉で、私の言葉ではない。 ヴラホヴィッチについて、あなたたちは何度私に尋ねた？ 彼が去った後でさえ尋ねてきた。 私が話したのは特定の選手ではなく、必要な特性についてだ。

コロを違うポジションで試したい。 ヴォルテマーデは加入後とてもよくやっているが、常にプレーできるわけではない。 ヴェネツィア戦ではコロ・ムアニをあそこ、つまりセンターフォワードに戻そうと考えた。 あれは必死の訴えではない。

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ヴォルテマーデが気に入らないなどと言ったこともない。 今はエカトルもいるし、彼の状態を見なければならない。 有望な若手選手だ。 何試合かプレーさせ、求めている資質がすでにチーム内にあるかを見たい。

ニコが戻れば、彼にも9番に必要な資質がある」と反論した。 木曜日のヨーロッパリーグ、オモニア戦に話題が移ると、スパレッティ監督は10代のエカトルを先発起用すると明言した。 ジェノアから加入した若きストライカーは、トリノでの序盤をコンディションの問題に妨げられてきた。 今季の出場はセリエAとヨーロッパリーグで各1試合の計2試合、合計24分にとどまり、得点もアシストも記録していない。

スパレッティ監督はさらに、「フィジカルが強く、スペースへの動きに優れたストライカーだと思う。 難しいボールもプレーにつなげられる選手だ。 バルディーニは彼を非常に高く評価しているし、バルディーニはサッカー界における私の親しい友人の一人だ。 今、彼のことを少しずつ理解しているところで、バルディーニの見方に同意する。

落ち着いてプレーしてほしい。 有望な選手だし、偉大な選手は皆、そのレベルに達する前は有望な才能としてスタートした。 明日はエカトルを起用する。 今後に向けて選択肢を一つ増やしたいからだ。 信頼できる選手を入れ替えて起用する。 何が懸かっているかは分かっている」と付け加えた。