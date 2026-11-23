往年の『FF』らしさを追求した開発秘話から、予想を超える反響、続編への思いまで訊いた

映画的というか、あえて語らないオシャレさが当時からあったと思っています。 例えば『FF6』の最初の魔導アーマーが歩いていく場面は、何も語らずに絵だけ見せています。 あと『FF6』で個人的に好きなのが、エンディングでセッツァーが「言ったろう？

世界最速の船だって」という一言で終わるシーンです。 なぜ奇跡が起きたのかを説明しない余白を作って、お客さんのイメージの中で最高の物語にしていたんですよ。 『FF』シリーズで共通している点は、グラフィックや演出が魅力で、最先端技術を使うという点は昔から変わっていません。 ただドットだと何が違うかというと、脳内補完ができることだと思うんです。

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往年の『FF』に触れてこられた方は、描かれていない部分を自分のイメージで補完されています。 そういった意味で本作は、既存の『FF』ナンバリングシリーズとは別の路線を、試せたという手応えが大きいですね。 あくまで好みの話ですが、小説と映画の違いのような、全てを映像で語らなくても、自分のイメージも織り交ぜて楽しみたい人たちもいますよね。 そういう層には昔の『FF』は間違いなく刺さっていて、『FFレゾナンス』も刺さっているようなことではないかと思います。

良い悪いの話ではありませんが、ゲームの解像度が上がると、描かれていることをそのまま受け止めることが増えていくのかな、と思います。 その点ドット絵は自分の頭の中で補完する小説的な楽しさだと思いますし、行間や想像力を刺激するコンテンツを作るのが、本来『FF』が得意としてきた領域なのでは、と考えました。 本作のアクションシーンは、HD-2D作品として新しい試みだと思います。 最初に見たときは、ドットのキャラクターをここまで動かして大丈夫なのかと思うほど、攻めた表現だと感じました。

従来のHD-2D作品はどちらかというと大人向けでソリッドな世界観や、落ち着いた雰囲気がありましたが、本作は元気で勢いがあるド派手な男の子のロマンのような世界観です。 主人公のレインも非常に熱い性格で物語も熱量が高い展開が続いて、バトルもエフェクトが派手であったりと、作品全体のテンションが高いんです。 そうした作品の方向性を踏まえて、ゲームが出来上がっていく過程を見ていたら、ビジョンたちの3Dグラフィックと、HD-2Dで描かれる木漏れ日などの表現、ドット絵のアクション演出がうまく融合していると感じました。

これまでのHD-2Dが「あまり動かさなくてもストーリーで泣ける」という方向性だったとすれば、今回は「ガンガン動かしていこう」という作品の勢いに、今作のHD-2D表現がうまく融合できたのではないかと思います。 もしドット絵が従来のようにあまり動かなかったら、ゲーム全体の熱量とのつながりも弱くなっていたかもしれません。 今回のアクション演出が加わったことで、作品全体の一体感が強くなったと感じています。 実は魔人フィーナと常闇のヴェリアスの殺陣シーンは、最初期に制作したんですよね。

スタッフがとてつもないものを作ってしまったので、もう後戻りはできず、最後までこのやり方でやりきるしかないという覚悟が生まれました（笑）。 ただ、アクションシーンはドット絵だけがすごいわけではありません。 演出班もエフェクトも背景も、新しい表現に合わせて細かく作り込む必要がありますし、あらゆるスタッフが真剣に取り組んでくれた結果だと思いますね。 浅野さんは「地に足のついたグラフィック表現」という言い方をよくされており、ファンタジーを作るうえでも、お客様が見て説得力を感じられないといけないという考えがあります。

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実はHD-2D作品はタイトルごとに作り込み方が異なり、浅野さんの監修を受けながら作品に合った方向性と合格ラインを決めてきました。 ゲーム性やコンセプトによって、毎回何を見せるべきなのかが変わるため、「HD-2Dはこういう作り方をしていれば成立する」というセオリーは設けられていないように思います。 『FFBE』からモンスターのドット絵も多くを打ち直しており、たとえばガイコツ系のモンスターは、以前は膝が曲がって浮いているようなデザインでしたが、本作では足を着けるように調整しました。

フィールドの橋の構造も見た目だけではなく、実際にその構造で支えられるのかを考えながら調整しました。 見た目だけでなく物理現象として正しいのか、物語の中で納得できるものになっているのかは、浅野チームで大切にされている価値観だと思います。 たとえば壺ひとつをとっても、スケールを大きくしすぎると、作中で誰も使えない壺になってしまうので、実際に生活の中で使われるものとしてバランスを考える必要があるんです。 ファンタジーの世界であっても、プレイヤーが見たときに「おかしいな」と感じさせない納得感が重要だと思います。

――歴代FFキャラクターをはじめとするビジョンを組み合わせて育成・バトルを楽しむシステムについて、発売後のプレイヤーの遊び方への反応はいかがでしょうか。 開発側が想定していなかった楽しみ方や、意外な組み合わせなどは生まれていますか。 開発側としては、基本的に想定の範囲内で遊んでいただけていると感じています。 バトル班の調整による部分も大きいのですが、いわゆる「壊れ」に見えるような強力な組み合わせでも、ビルドを組むまでのハードルがありますし、それを使ってようやく渡り合えるような敵も用意されています。

『FF』には良い意味での「壊れ」を一部許容する伝統もありますし、そういった遊びもシリーズの魅力のひとつなので、今回もその点を踏まえて設計しています。 バトルディレクターの白神（剛志氏）というスタッフがいるのですが、彼は優れた設計力を持っているんです。 そもそも「壊れ」を許容してほしいというオーダーは、バトルプランナーにとって難しい注文だと思いますが、『FF』ではそういった遊びも大切にしなければいけません。 壊れたうえで面白いバトルになるよう設計する必要があり、両立を実現できたのは、白神をはじめとするバトルチーム全員の努力の結果だと思います。

そのため先ほどの話にもあったように、開発側が想定していなかった遊び方は、実際にはあまりないのではないでしょうか。 ただ攻略法やギミックを発見するスピードについては、想定を上回っていたと聞いています。 お客様が持っている知識やゲームに対する情熱が、開発の予想以上だったということですね。 そういったシリーズお馴染みのギミックだけでなく、『FFレゾナンス』で新たに登場したアビリティも数多くあります。

まだ発見されていない組み合わせもあると思いますので、色々と試しながら楽しんでほしいですね。 中島： 難易度設定については、導入してよかったと感じています。 実は開発の終盤になってから導入を決めた要素で、HD-2D作品には難易度を選択できるものがあまりないという印象で、当初から実装を予定していたわけではありませんでした。

ただ今回のバトルは、ビジョンやアビリティの組み合わせを工夫することで、通常のレベル上げだけでは攻略が難しい敵にも対抗できるようになる点が魅力で、プレイヤー自身が戦術を見つけ、育成や編成を工夫することで攻略の幅が広がっていきます。 一方で難易度設定がなければ、戦闘を簡単に感じる人には物足りなくなり、難しいと感じる人には先へ進むのが困難になるなど、幅広いプレイヤーに向けてバランスを取ることには限界があるため、開発終盤ではありましたが難易度設定の導入を決定しました。

実際に、プレイヤーが選んだ難易度に応じて、それぞれの楽しみ方をしていただけていると感じています。 一方、改善すべき点として本作はバトルの回数が多いため、やり込んでいるプレイヤーを中心に、もう少しテンポよく遊びたいという声が届いていますので、改善できる部分は対応していきたいと考えています。 『FFレゾナンス』では、バトルシステムは『FFBE』と異なるコマンドバトルとブレイクシステムを採用しました。 『FFBE』ではチェインによって攻撃をつなぎ、ダメージを積み重ねていく遊びがあり、数字を伸ばしていく楽しさも特徴のひとつでした。

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今回はチェインによるダメージの加算ができなくなったため、バトル中の盛り上がりをどのように生み出すかは、開発時に考えなければならない課題でしたね。 結果として『FFBE』のようにダメージを「縦」に積み上げていく方向ではなく、アビリティやビジョンなど、選択肢を活用して戦略や駆け引きの幅を広げる、「横」の遊び方を用意することで楽しんでもらう設計にしました。 プレイヤーからもビジョンを手に入れても使い道がないという声はあまり聞きませんし、それぞれのビジョンに異なる活用方法があり、組み合わせや戦い方を考える余地を生み出せたのだと思います。

ビジョンのTier表をまとめている動画なども拝見していますが、作成する人によって評価が異なっているのも興味深いですね。 キャラクターもそれぞれ異なるランクが付けられていますし、プレイヤーの遊び方によってどのビジョンにも使い道があるように設計できていると感じます。 そういう意味では、狙い通りに遊んでいただけていると思います。 UIは本当に大変なパートで、開発当初は『FFBE』のようにチェインを軸にする案や、ATBを取り入れる案もあり、最終的に現在のバトルシステムへと変わっていきました。

バトルチームからは「こうしたら面白くなる」というアイデアが次々と出てきて、それを実現するためにUIチームも頑張ってくれました。 この努力とバトル班の探求心が相乗効果となり、中盤以降に多くのアビリティが組み合わさるようになっても、お客様がシステムを理解し、しっかりとついてきていただけるUIが出来上がったのだと思います。 特にこだわったのはアビリティの組み合わせを確認する画面で、誰がどのビジョンを装備して、どのような技を使えるのかといった情報を1画面にまとめて確認できるようにしました。

SNSでも皆さんが自分の育てたキャラクターを画面に映して投稿してくださっていますが、あのように自分のビルドを見せたくなる画面にしたいという狙いもありました。 一方で1画面に情報を集めると、どうしても情報量が多くなってしまうので、どうすれば見やすくなるのか、どう操作すればよいのかが直感的に伝わるか、ジョブをマスターしたときにどのように表示するかなど、細かい部分まで検討しました。 プレイ中に「この画面で何をすればいいのか」が分からなくなってはいけないので、複雑なシステムであっても画面遷移が深くなりすぎないように気をつけました。

ゲームの進行に合わせてUIも変えていく必要があるため、開発中は毎日のように「最新の情報をください」とお願いしていましたね（笑）。 プログラマーの方々も優秀でしたし、ディレクターやアーティストの方々も、相談するとすぐにアイデアを出してくれました。

「こうすれば見やすい」「ここは見せるべき」といった意見を、オンライン会議の画面にみんなで書き込みながら、毎日話し合っていました。 UIは見やすくて当たり前という側面があり、なかなか表立って評価されるものではありません。 お客様から不満が出ていないという点だけでも、私はスタッフを100点満点で褒めてあげたいぐらいです。 技術面でもスタイリッシュでかっこいいUIに仕上げながら、ストレスなく遊べるようにしてくれました。

そうした積み重ねが、現在の高い評価につながっているのだと思います。 プレイヤーからは見えない部分まで作り込んでくれて、UIチームの皆さんには本当に感謝しています。 ――ストーリーは『FFBE』のシーズン1をベースに再構築されています。 物語を作り直すにあたって、どのような点にこだわりましたか。

また、シナリオを担当した北島行徳さんには、どのようなオーダーをされたのでしょうか。 ストーリーで大事にしたかったのは、重さはありつつも全体のトーンとして暗くなりすぎないことです。 物語もあまり哲学的な方向に入り込まず、分かりやすいエンターテインメントにしたいと考えていました。 そういった意味で第5章の伏線回収は、伝わるか少し不安でしたが楽しんでいただけて安心しています。

また王道であることも大切にしており、いわゆるベタな展開やシーンでも、きちんと描けば面白くなると思っていますので、狙い通り王道という評価をいただけたのは良かったです。 今回は『FFBE』から物語を再構築する必要があったため、原作者兼本作のライターである、北島行徳さんと二人三脚で進めてきました。 北島さんにスクウェア・エニックスの会議室に来ていただき、一緒に考えながら作っていきました。 二人で「これをどうしようか」と何時間も会議室にこもって話し合っていたのは、今でもよく覚えています。

一般的なゲーム制作のように「こういうシナリオをお願いします」とシナリオライターにオーダーするのではなく、ホワイトボードにさまざまなアイデアを書き出しながら、何時間も議論を重ねていました。 北島さんは非常に柔軟に対応してくださる方で、難しいオーダーも多かったと思いますが、支えていただいたおかげで完成させられました。