気になる新作インディーゲームの開発者にインタビューする本企画。今回は、Rosenshine Games開発、PC向けに9月30日にリリースされた初代PS風サバイバルホラー『VESSELS: Noiret Mansion』開発者へのミニインタビューをお届けします。

ヨーロッパのインディーゲーム開発者、Rosemaryです。

「Rosenshine Games」の唯一のメンバーでもあります。 主に初代PlayStation風のインディーゲームや、3Dアセットパックの制作を行っています。 昔のゲームの独特なビジュアル表現が大好きですし、実用的なメリットとしても、初代PSスタイルのグラフィックはリアルな表現と比べてはるかにスピーディーに開発できるという利点があります。 これまでに10種類のアセットパックと6本のゲームをリリースしており、中でも最新作『VESSELS: Noiret Mansion』は過去一番の成功を収めました。

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私が手がけるゲームはすべてホラーです。 ホラーはゲームという媒体において最もパワフルなジャンルのひとつだと思っており、それは、プレイヤーの心に本能的で生々しい感情を呼び起こしながらも、同時に深く意味のある物語を紡ぐことができるからです。 好きなゲームについては、ゲームプレイとテンポの良さという意味で『バイオハザード4』、そして物語の奥深さでは『サイレントヒル2』ですね。 この2つの作品は、私自身のクリエイターとしての原点を形作ってくれました。

本作の特徴は、その「シンプルさ」と「不完全さ」だと思います。 多くのプレイヤーからもまさにこれらの点についてコメントをいただいており、「粗さの中に誠実さがある」と評してくださる方が多くいます。 また、本作ではキャラクターデザインにもこだわりを詰め込みました。 アニメの影響を受けたノワール姉妹のデザインと、彼女たちを取り巻くあらゆるものにあるリアルさを融合させたいと考えたのです。

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ホラーというジャンル、物語、個性的なキャラクター、そして根底にあるシンプルさが組み合わさることで、本作ならではの独特な雰囲気が生まれているのだと思います。 このアイデア自体は、まったくの偶然から生まれました。 私は普段、特定のプロジェクトのためではなく、ただ自分の趣味としてキャラクターの3Dモデリングをすることがあります。 ある日、ネット上で見つけた1枚の画像にインスピレーションを受け、そこから本作の象徴的なキャラクターのひとりとなる「ナンシー・ノワール」のモデルを制作しました。

完成したこのモデルを眺めているうちに、彼女の物語を想像するようになり、それがやがてひとつの大きな物語となり、最終的には私が心から作りたいと思える一本のゲームへと発展していったのです。 主にインスピレーションを受けたのは『バイオハザード』と『サイレントヒル』です。 ありきたりな答えに聞こえるかもしれませんが、これらの作品が名作として語り継がれているのには確かな理由があります。

私は『バイオハザード』が持つゲームプレイとテンポの良さに、『サイレントヒル』が持つ物語の奥深さを融合させ、さらにその上からゴシックノワールの見た目を重ねたいと考えました。 この3つの要素の組み合わせこそが、『VESSELS: Noiret Mansion』の基礎となっているのです。