数十万回の開閉によって限界を試され続けるiPhone Duoであったが、とうとう異変が起き始めたようだ。

iPhone Duoは、外側のディスプレイに加えて、筐体を開くことで内側に現れる横長の大きなディスプレイを備えているのが特徴。 左右に開いた状態で机に立てたり、寝せた状態で片側のディスプレイだけを立てたりと、さまざまなスタイルでの利用が想定されている。

チップには「A20 Pro」を搭載。 さらに、Touch IDが復活しているほか、年内にApple Pencilにも対応予定だ。 一方で、折りたたみスマートフォンとしては開閉機構の耐久性が不安視されている。 特にAppleはiPhone Duoで初めてこの分野に参入することもあり、競合製品と同様のメーカーのヒンジを使用しているとみられているものの、開閉機構が壊れる可能性があることを考えると、製品寿命が短いのではないかと指摘されてきた。

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そこで海外メディアのCNETは、iPhone Duoを何回折りたたむことができるのか検証をすることにした。 検証にあたっては、自動で折りたたみすることのできる機械を独自に制作し、約4秒に一回のペースで開いて閉じての動作を自動で繰り返させた。 同製品が発売された10月23日頃から検証が始まり、10月27日からはYouTubeで連日ライブ配信をおこなっている。 点検等の一時的な停止を除けば、基本的に24時間動作させ、毎日約4時間のライブ配信を通してその様子の一部を配信。 CNETは端末が壊れるまでテストを続けるとしている。