重い病と闘う絵里（宮崎優）と無愛想な研修医・榊（中川大輔）の知られざる交流を描く〜絵里Side〜TELASAで独占配信スタート！本編では描き切れなかった絵里と榊の“初恋未満”な心温まる物語が開幕!!

榮倉奈々と赤楚衛二がW主演を務める禁断のラブ・サスペンス『あにいもうと』（毎週土曜よる10時放送）は、トラブルメーカーの“兄”に振り回されながらも念願の医師となった“妹”春木奈緒（榮倉）と、重い病を患う“妹”を懸命に支える“兄”園田修司（赤楚）の《許されざる恋》の物語。

医師と患者の家族として出会い、いけないとわかっていても惹かれ合う奈緒と修司の葛藤や、確執を抱えたまま再会した奈緒と兄・亮介（木村達成）、互いを想い合う修司と妹・絵里（宮崎優）という２組の兄妹の運命が交錯していく中で浮かんできた疑惑の数々に、SNSなどでは毎話大反響！ 考察も過熱中です。 重い病と闘う絵里の病状は、治験による投薬で快方に向かいます。 しかし、無情にも腫瘍は肺に転移。

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そのうえ、治験の打ち切りまで通告されてしまい…。 そしてさきほど放送を終えた第５話では、治験打ち切り後、絵里の容態が急激に悪化し、とうとう帰らぬ人に――。 しかし、絵里が亡くなった際、酸素吸入器の管が外れ、モニターのアラームが切れていたという事実が判明。 絵里が奈緒に「先生が私を楽にしてね」と持ちかけていた“約束”や、それを知った修司の「絵里のわがままを、聞いていいのは――“オレだけ”だから」という言葉に、“誰かが絵里を殺したのか？

”という新たな疑惑が浮上することになりました。 修司の祖母・さと江（竹下景子）が命を落とした火災の影に見え隠れする亮介、そして新たに生まれた絵里の死にまつわる謎…、愛と疑惑が渦巻く怒とうの展開が巻き起こる中、第５話で激動の第１部が完結！ 次週、物語の舞台は東京へ――。 修司に甘えてワガママをいう愛らしい絵里の早すぎる死にショックを受ける視聴者が多い今、TELASAでは、『あにいもうと サイドストーリー』〜絵里Side〜の独占配信がスタート！

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これまでひとりで抱えてきた不安や孤独、そして兄への想い…など、なぜか研修医の榊海斗（中川大輔）には、何でも打ち明けられた絵里――。 このサイドストーリーでは、そんな絵里と榊の知られざる交流を描きます。 これを見てから再度本編を見返すと、“あの裏でこんなことがあったのか！ ”と、さらに深く楽しめること必至です。

絵里役の宮崎優は、Netflixシリーズ『グラスハート』（2025年）で、1000人規模のオーディションでヒロインの座を勝ち取り、高い演技力で注目を集めました。 ほか、ドラマ『GIFT』（2026年）や『ライオンの隠れ家』（2024年）、映画『正体』（2024年）、『死刑にいたる病』（2022年）などの話題作に出演し、幅広い役柄で人々を魅了し続ける新進気鋭の若手実力派俳優です。 『あにいもうと』でもそんな宮崎の確かな演技力は健在！ 奈緒と修司の気持ちに気づき、嫉妬心から兄・修司にワガママを言って甘えたり、ときに怒りを爆発させたり…。

自分でもコントロールできない絵里の繊細な感情を丁寧に表現し、好評を博しています。 このサイドストーリーは、本編では描ききれなかった絵里の心情にスポットを当てた物語。 兄や祖母がひた隠しにしている自分の本当の病状を知ることになった出来事や、そのショックで自殺未遂を起こした際の胸の内をはじめ、献身的に支えてくれる兄への想い、そして「実験台にされるみたい」と一時は拒否していた治験を受ける決意をした裏にあった榊の言葉…など、本編で起きた出来事の裏で、絵里が何を思っていたのかを丁寧に描き出します。

死への恐怖や孤独を感じながらも、平気なフリをして明るく振る舞う絵里を支えていたのは、修司だけではなかった――。 空気を読まず、率直に自分の意見を言う無愛想な研修医・榊海斗。 そう、絵里はなぜか榊にだけは、うれしいことも不安を感じていることも、すべて打ち明けられていたのです。 闘病生活の裏にあったのは、絵里と榊の“初恋未満”な心温まる交流だった――。

さらに、榊に心を開いていく絵里を見て、「彼、よく来るの？ 」「彼、いくつ？ 」など質問攻めにする修司の姿も必見！ まるで娘を心配する父親のような修司と、そんな兄の態度がなんだかうれしい絵里…。

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思わずほっこりする兄妹のやりとりが見られるのはTELASAだけ！ 貴重な兄妹の姿を、どうぞお見逃しなく！ このサイドストーリーでは、本編では描かれなかった絵里と榊のほほえましい交流がたっぷり描かれます。 普段は空気を読まない、自分の意見を率直に言い過ぎる、無愛想…と、病院内での評判はイマイチな榊ですが、そんな彼をこっそり“観察”するうちに、絵里は“この人なら…！

”と確信します。 そして、修司やさと江が隠している自分の本当の病状を教えてほしいと榊に懇願して…!? また、献身的に支えてくれる修司を奈緒に取られてしまうかもしれないという嫉妬心や、自分を置き去りにして治療を進めようとする２人への反発心から、絵里は治験を拒否。 しかしその後、治験に臨む決意を固めることになった裏には、榊のある言葉があり…。

不器用ながら、榊が絵里に語った過去や後悔。 その言葉の数々が絵里の背中を押していたのです。 密かに孤独を感じている絵里とゲームで遊んだり、ツライ現実に直面する絵里にそっと寄り添う榊…。 そして、本編第４話で絵里にプレゼントしたクマのぬいぐるみに、榊が込めた想いとは――。

絵里に対する榊の温かい言動に、ホッコリすること必至です。 そんな榊を演じているのは、ドラマ『フォレスト』（2025年）、『リブート』（2026年）など話題作に出演するほか、“恋愛見届け人”を務める恋愛リアリティー番組『今日、好きになりました。 』で、若者からの絶大な支持を誇る中川大輔。 無骨ながらも常に絵里を気にかけ、そっと寄り添う榊を見事に体現した中川の芝居にも、どうぞご注目ください。

出演：宮崎優、中川大輔、伊勢志摩、加藤菜津、石川古都、宮村登茂子、赤楚衛二プロデューサー： 田中真由子 、古草昌実（テレビ朝日）、奥村麻美子