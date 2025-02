yosugala、東京・Zepp DiverCityで2025年ツアー締めくくりのライブを開催

黒坂未来、汐見まとい、未白ちあ、君島凪の4人からなるアイドルグループ、yosugalaが2023年12月31日に東京・Zepp DiverCityで開催した「yosugala tour 2024」のファイナル公演の様子を伝える。2022年6月に活動を開始し、ライブを重ねて人気を博しているyosugalaは、ライブツアーの締めくくりとして、2ndアルバム「ヨモスガラ2」をアピールしつつ、2025年の活動計画を発表した。

黒坂未来、汐見まとい、未白ちあ、君島凪の4人からなる アイドルグループ 、 yosugala 。2022年6月に活動を開始し、翌年5月には1stアルバム「ヨモスガラ」を発表、ワンマンライブや主催ライブもソールドアウトする人気を博している。2023年12月には東京・渋谷CLUB QUATTRO、2024年2月には東京・LIQUIDROOMでのワンマンライブを成功させ、その直前に 2ndアルバム 「ヨモスガラ2」を配信リリース。4月から6月にかけて全国8会場を回る ライブツアー 「 yosugala tour 2024」を行う。\2018年7月に結成された ロックバンド 、AliA。EREN(G)、TKT(Key)、AYAME(Vo)、RINA(Violin)、SEIYA(B)、BOB(Dr)の6人組で、UVERworldやシシド・カフカなどを手がける平出悟がサウンドプロデュースを手がけた1stミニアルバム「AliVe」を2019年2月に発売し、全国ツアー「AliAliVe 2019」を開催。5月20日に東京・渋谷CLUB

QUATTROでツアーファイナルを迎えた。「オヒメサマ?」ではイントロにドラムソロが差し込まれるなど、バンドセットならではの演出で観客を沸かせた。さらにこの楽曲ではメンバーがステージを降り、熱狂のフロアへと飛び出した。続いてフロアを回りながら「YOSUGAL伝説」を歌っていると、ステージには8人のギャルとインド人のラジャが登場。ミュージックビデオと同様のカオティックな盛り上がりを見せた。yosugalaの4人は3階席まであるホール内を見渡し「めっちゃいるー!」とハイテンション。「バンドセットだからさ、あれやりたくない?」と、バンド演奏に乗せて「男の子、声出せますかー?」「女の子、がんばれますかー?」「全員声出せますかー!」と観客を煽り、「aspiration」「会心の一撃」などアッパーな楽曲を一気に畳みかけていく。そして4人は「あなたたちが泣きそうなとき、くじけそうなとき、隣で寄り添える曲になりますように。私たちを見つけてくれたあなたたちに捧げます」という汐見の言葉を合図に、新曲「コノユビトマレ」を初披露した。終盤戦を前に、「今日はお知らせがありまーす!」と4人は新たな情報を発表。公式ファンクラブ「よふかしの会」が当日21:00に発足されること、デビュー3周年記念日となる6月22日に東京・日比谷公園大音楽堂(日比谷野音)でのワンマンライブが決定したこと、さらに6月末から7月にかけて全国ツアーを行うことを一気に報告し、観客を喜ばせた。そして「アステリズム」からライブはラストスパートへ。「夜明けの唄」「Sparkle」といったyosugalaのライブに欠かせないアンセムが連投され、フロアに金テープが放たれる。さらに「今日はいつも曲を書いてくださっているERENさんがバンドメンバーにいるということで、この曲を」と、ERENのバンド・AliAの「かくれんぼ」をカバー。そして「この先私たちが歩む道では、つまずくこともあるでしょう。迷うこともあるでしょう。そんなとき、進み続けられるよう、最後に一緒にこの曲を歌ってください」と4人は最後に「My Dear」を熱唱し、ホール内にシンガロングを巻き起こした。未白は座席に並ぶ観客に向けて「私たちはライブハウスから始まって、こうしてホールでもやらせてもらえるようになって。楽しみ方がわからなくなったという人もいるかもしれないけど、次は野音も決まっていますし、yosugalaはどんどん変わっていくと思いますけど、しがみついてきてくれるとうれしいです」とコメント。喉の不調を抱えていた汐見は「みんながいなかったら絶対ここに立てていなかった。人生いっぱい逃げちゃいたくなることがあるけど、立ち向かっていける強さをみんなのおかげですごく手に入れました。こういう職業だから全部の感情を出すことはできないけど、みんなが私たちの代わりにいっぱい喜怒哀楽を持ってくれてて、すごい助けられてるんですよ。『推しメンに怒ってるところ見せちゃった』とSNSで言ってる人もいるけど、みんなの喜怒哀楽が力になってることがあるよと覚えておいてほしくて。yosugalaの楽曲はハッピーなだけじゃないじゃん。いろんな気持ちになる人生をいいなと思ってもらえるお手伝いをしたいとyosugalaをやりながら思っています」とこの日のライブを楽しみに集まったファンへの思いを述べ、加えて「メンバー、ホントにありがとね」と改めて3人への感謝を伝えた。君島は当日にチケットが完売したことについて、SNSで拡散に協力してくれていたファンに感謝。「完売を目標にするんじゃなくて、来てくれたみんなを楽しませるのが一番だと思うんですけど、それでも完売させたいという気持ちがあって。2000人って現実的な数字じゃないんで……ホントにありがとうございます」と涙を浮かべる。黒坂はこの日のライブを完売、成功に導いたスタッフや関係者、ファンへの感謝を述べ、「野音も全国ツアーもありますので、yosugalaは2025年もまだまだ、まだまだ、まだまだ走り続けます」と力強く宣言した。そして4人はこの日の締めくくりとして、ERENがメンバーに向けて書いた「四葉のクローバー」を熱唱。さわやかな笑顔でステージを終えた。\全国ツアー「yosugala tour 2025」は6月28日の広島・広島CLUB QUATTROを皮切りに、7月25日の東京・Zepp DiverCity(TOKYO)まで全国9会場で展開される。またyosugalaは3月に東名阪3都市でGANG PARADE、清 竜人25、ファントムシータをゲストに迎えてツーマンライブ企画「yosugala presents -DREAMSCAPE-」を行う





owarai_natalie / 🏆 25. in JP このニュースをすぐに読めるように要約しました。ニュースに興味がある場合は、ここで全文を読むことができます。 続きを読む:

Yosugala アイドルグループ ライブツアー 2Ndアルバム 新曲 ファンクラブ 野音ライブ ライブ アリーナツアー 音楽 ロックバンド Alia バンドセット

日本 最新ニュース, 日本 見出し

Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。

森高千里、ミニスカ姿で圧巻!55歳とは思えない美貌が話題に森高千里さんが1月18日、東京・ZEPP DIVE CITYで行われた2024年ツアー追加公演を終え、インスタグラムで報告。ファンとの熱い交流と共に、黒や赤のミニスカ姿で圧巻のスタイルを披露し、55歳とは思えない美貌が話題に。

続きを読む »

ONE OK ROCK, ワールドツアーで成功ONE OK ROCKは2024年9月から7都市8公演の過去最大規模のワールドツアー『ONE OK ROCK 2024 PREMONITION WORLD TOUR』を開催し、約19万人を動員し、成功をおさめた。

続きを読む »

&TEAM、ニューアルバム『雪明かり』制作秘話&アリーナツアーを語る!メンバーの独自インタビューがABEMAで公開&TEAMのメンバーがABEMAで公開された独占インタビューで、2ndアルバム『雪明かり』制作秘話やミュージックビデオ撮影の裏話を語りました。メンバーが初めて制作に携わった新曲「三日月の願い」や、デビュー以来初のアリーナツアーのエピソードも披露されました。

続きを読む »

LUNA SEA、「SHINE」「LUNACY」ツアー再現ライブを映像作品化LUNA SEAのライブBlu-ray「35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA SHINING BRIGHTLY」「35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA BRAND NEW CHAOS」が、3月26日に2作同時リリースされる。

続きを読む »

日向坂46の2度目の東京ドーム公演『日向坂46 Happy Magical Tour 2024』を、2024年12月25日(水)・26日(木)18時より「ABEMA PPV」にて2日間連続で生配信決定日向坂46の2度目の東京ドーム公演『日向坂46 Happy Magical Tour 2024』を、2024年12月25日(水)・26日(木)18時より「ABEMA PPV」にて2日間連続で生配信決定 株式会社AbemaTVのプレスリリース

続きを読む »

Skoop On Somebody、80名のクワイアと珠玉の楽曲届けたクリスマスライブ最終公演(ライブレポート / 写真10枚)Skoop On Somebodyのクリスマスライブ「Christmas Live Tour 2024」が、昨日12月19日に神奈川・横浜関内ホールでファイナルを迎えた。

続きを読む »