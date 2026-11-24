ウェットブラスト装置の専門メーカーのマコーは、2026年11月25日（水）から27日（金）まで、Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）で開催される「第9回名古屋オートモーティブワールド」に出展する。

ギヤの耐久性向上に有効な技術の一つがショットピーニングだ。 粒径0.3～1mmの投射材を部品表面に衝突させ、圧縮残留応力を付与することで耐久性を高める技術だが、衝突によって表面粗さが増大するという問題がある。

表面粗さの増加は動力伝達効率やNVH（ノイズ・振動・ハーシュネス）特性に悪影響を及ぼすため、後工程での研磨が必要となる。 また、小モジュール化が進んだギヤでは従来の投射材が歯元まで届かず、必要な表面改質が難しいという課題も顕在化してきた。 こうした課題に対応するのが「ウェットショットピーニング」だ。 微細な投射材を水とともに噴射することで、表面粗さの増加を抑えながら圧縮残留応力を付与できる。

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「SUSTEAR-P」は、圧縮残留応力の付与と表面粗さの増加抑制を目指して開発された専用投射材だ。 マコーは独自技術「幅広ガン」とSUSTEAR-Pを組み合わせ、従来の投射材との比較評価を重ねてきた。 その結果、疲労強度は従来比約110%、摩耗量は従来比約90%減、焼付耐荷重は従来比約2倍という性能向上を確認している（数値は特定試験条件に基づく評価結果の一例）。 ユーザー評価では、ギヤ設計値の10倍以上の耐力を達成した事例もある。 《森脇稔》