x3d株式会社、Microsoft Copilotマスターズ研修プログラムを公開 独自5段階設計でAI活用の『死の谷』を克服

x3d株式会社は、Microsoft Copilotを活用する業務AI駆使型人材を育成する15時間研修プログラム『x3d式 絶対に挫折させないAI Microsoft Copilotマスターズ』を公開した。独自の5段階ステップアップ設計により、企業が抱えるCopilot活用の課題である『三重のAI死の谷』を克服し、修了後には自らの業務領域をCopilotエコシステムで再設計できる人材を育成する。1500社以上の研修実績を持つx3dメソッドを活かし、のすけ式AI活用5段階理論と3軸理論、4-2-4メソッドを骨格としたプログラムで、段階的なスキル習得を実現する。

x3d株式会社 は、 Microsoft Copilot を活用した業務AI駆使型人材を育成する15時間 研修プログラム 『x3d式 絶対に挫折させないAI Microsoft Copilot マスターズ』を公開した。

独自の5段階ステップアップ設計により、受講者が挫折しやすい『三重のAI死の谷』を克服し、修了後には自らの業務領域をCopilotエコシステムで再設計できる人材育成を実現する。 多くの企業がMicrosoft Copilotの導入を進める一方で、『導入したものの活用が進まない』『一時的に使ったが定着しない』『業務への本格的な組み込みができない』『プロンプト研修で発展形がない』といった課題を抱えている。x3dは、これまで全国で1,500社以上の法人研修を通じて蓄積したAI人材育成のノウハウを活かし、パナソニック株式会社や全国各地の研修でも採用されたx3dメソッドに裏打ちされたMicrosoft Copilot特化型の研修プログラムを開発した。

本プログラムは、のすけ式AI活用5段階理論と3軸理論、4-2-4メソッドを骨格としており、以下の5段階で構成される。 第1段階ではCopilotの基本操作と倫理的な利用方法を理解し、第2段階で日常業務での具体的な活用シナリオを学ぶ。 第3段階では複雑なプロンプト設計と高度な機能を駆使した業務改善を、第4段階でチームや組織内での横展開方法を、第5段階では自らの業務プロセス全体をCopilotエコシステムで再設計する統合プロジェクトに取り組む。

この段階的なアプローチにより、初心者から実践リーダーまでの確実なスキル習得を可能にし、AI活用の『死の谷』を克服する。 プログラムは15時間の集中研修として提供され、各段階の修了判定とフィードバックによりモチベーションを維持しながら進められる。x3dは、このプログラムを通じて企業のAI活用定着と生産性向上に貢献するとしている





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Microsoft Copilot AI人材育成 業務改善 X3d株式会社 研修プログラム

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