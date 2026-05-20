why satisfaction survey of staff members Intellipaat has made change in 2020, its frequent in future

The satisfaction survey of staff members of Intillpatti company has been changed in 2020 and it will be made frequently. The traditional attitude that superiors want to make employees happy has been become more focus on making employees happy by their own effort.

しかし、褒めてやる気にさせるよりも、部下が自らやる意味があると感じられるような仕事の渡し方をしているかどうかの方が、よほど大切なのかもしれない──そんな結果が、積水ハウスグループが2020年から毎年実施する、従業員の"幸せ度調査"で見えてきた。

会社や上司が社員を"幸せにしてあげる"のではなく、あくまで"一人一人が自分の力で幸せになる"ことを目指してサポートに徹する積水ハウス。 その狙いや効果を聞くと、社員の"幸せリテラシー"を向上させることが、個々の社員、管理職、組織の"三方良し"を実現させる鍵であることが見えてきた。 積水ハウスの"幸せ度調査"は、幸福学の第一人者である前野隆司教授（武蔵野大学ウェルビーイング学部長・慶應義塾大学名誉教授）の監修による2種類の調査を同時に行う点に特徴がある。 そのうちの一つは、個人の幸せを多面的に計測する"幸福度診断 Well-Being Circle"だ。

全72の質問に答えると、幸福度と相関のある11カテゴリー34項目のスコアが示される。 もう一つは"はたらく人の幸せ／不幸せ診断"で、仕事の場面において幸せと不幸せをもたらす、それぞれ7つの要因についてアンケートの回答を基にスコアを示すものだ。2つの調査で計測する項目を見ると、"幸せ"に影響する要素が非常に多岐にわたることが分かる





topitmedia / 🏆 93. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

WHEEL BEING CIRCLE

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rock Band Ikkunottdead Members Change, Form New TrioLead singer Yokoyama, guitarist Moroi, and drummer Tatsuya recently announced the release of their full album, 'Stories,' after 20 years since they formed in Osaka. They were touring and Tatsuya announced his retirement, inviting drummer Yakatani to join as the new member.

Read more »

HOME MADE FAMILYが無期限活動休止から復活、ソニー・ミュージックレーベルズのキューンミュージックから活動再開無期限活動休止をした男性の3人のヒップホップグループ、HOME MADE FAMILYが公式サイトを更新して、10年ぶりに再開することを発表した。ソニー・ミュージックレーベルズ（株）内のキューンミュージックとの“HOME MADE FAMILY‘大’家族は始める”と題して発表している。参加するフェスには、今月の名古屋、6月の神奈川、20日の東京、7月の北海道などが含まれている。

Read more »

AI時代の未来期待指数「VFI（VURA Future Index）」をVURA Capital Innovationが「提唱」、公開ビューラキャピタルイノベーションホールディングス株式会社のプレスリリース（2026年5月20日 08時00分）AI時代の未来期待指数「VFI（VURA Future Index）」をVURA Capital Innovationが「提唱」、公開

Read more »

【6/3開催】ゲーム業界向け大型カンファレンスイベント「GAME FUTURE SUMMIT 2026」にSkyfallが出展決定！株式会社Skyfallのプレスリリース（2026年5月20日 11時00分）【6/3開催】ゲーム業界向け大型カンファレンスイベント「GAME FUTURE SUMMIT 2026」にSkyfallが出展決定！

Read more »

Japanese Drama CastsA comprehensive list of Japanese drama cast members, including popular actors and actresses.

Read more »

パーソルグループ、FR（Future Generations Relations）活動強化にリニューアルパーソルグループは、グループビジョン「はたらいて、笑おう。」を掲げ、FR（Future Generations Relations）活動を推進しています。リニューアルした公式サイトでは、セーフガーディングポリシーを策定し運用開始し、講師派遣授業「はたらく」を考えるワークショップの導入を希望される全国の小学校・中学校の関係者向けに知りたい情報にアクセスしやすく、使いやすいサイトを目指しています。

Read more »