uka 5/17日（日）よりuka Moon study 31/Mayの予約販売をスタート

ukaがuka Moon study 31/Mayの予約販売をスタートします。全店舗で販売をスタートし、uka premium productsの新作をラインナップしました。予約販売中は、商品の出庫と製品の配合率が確認できない場合がございますので、気になる方は早めに予約してください。各店舗には受付場所、販売時間などの詳細情報が記載されており、お Essayez directly問い合わせてください。

この度、トータルビューティーカンパニー uka が uka Moon study 31/Mayの 予約販売 をスタートします。

【予約対象店舗】公式オンラインストアukakau、uka 東京ミッドタウン 六本木、uka 広尾店、uka park side suite、ukacojp/store、uka store Kyoto ShinPuhKan、uka store NEWoMan YOKOHAMA、uka store Shibuya RAYARD MIYASHITA PARK、uka Sapporo Stellar Place、uka store Nagoya Takashimaya GATE TOWER MALL、uka store NEWoMan SHINJUKU、uka store Sendai PARCO2、uka store Hankyu Mode Kobe、uka store Osaka LUCUA 1100、uka store AMU Plaza Hakata、uka store DAIMARU SHINSAIBASHI. uka Moon study 31/Mayは全店舗で販売をスタートし、uka premium productsの新作をラインナップしました。

予約販売中は、商品の出庫と製品の配合率が確認できない場合がございますので、気になる方は早めに予約してください。 各店舗には受付場所、販売時間などの詳細情報が記載されており、お tapaan直接問い合わせてください





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