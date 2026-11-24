timeleszの橋本将生が24日、東京・普連土学園中学校・高等学校で行われた主演映画『お姉ちゃんの翠くん』（12月4日公開）学校サプライズイベントに参加した。ヒロイン・中島瑠菜とともにサプライズで…

timeleszの橋本将生が24日、東京・普連土学園中学校・高等学校で行われた主演映画『お姉ちゃんの翠くん』（12月4日公開）学校サプライズイベントに参加した。 ヒロイン・中島瑠菜とともにサプライズで登場すると女子中高生400人は大熱狂。2人は自らの高校時代を振り返った。

橋本は「小学生から高校3年生までサッカーをやってたので、12年間サッカーを頑張ってました」と明かし、「楽しいからやってた。 プロを目指していた瞬間もあったのですがとにかく目の前のこと、大会で勝つとか、一個一個目標を目指しながら頑張っていました」と笑顔を浮かべると生徒たちから「かっこいい！ 」と声があがった。 中島は「中学校の頃、生徒会役員をやっていた。

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副会長になるために応援演説をしたり、学校のためになにができるんだろうとか、一生懸命に考えたりとかそういうところが頑張っていたかもです」と優等生ぶりをみせ、生徒たちを感心させていた。 今作は、目黒あむ氏の同名漫画を映画化。 姉の彼氏・翠くん（橋本）に苦手意識を持つ女子高生のヒロイン・スイ（中島）は、受験勉強をきっかけに距離が近づき、翠の意外な優しさを知るにつれ、いつしか恋に落ちてしまう。 絶対に好きになってはいけない人を好きになってしまった、切ない初恋を描く。