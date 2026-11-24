timeleszの橋本将生が24日、東京・普連土学園中学校・高等学校で行われた主演映画『お姉ちゃんの翠くん』（12月4日公開）学校サプライズイベントに参加した。ヒロイン・中島瑠菜とともにサプライズで…

timeleszの橋本将生が24日、東京・普連土学園中学校・高等学校で行われた主演映画『お姉ちゃんの翠くん』（12月4日公開）学校サプライズイベントに参加した。 ヒロイン・中島瑠菜とともにサプライズで登場すると女子中高生400人は大熱狂。

選ばれた生徒からのお悩みに回答した。 今作は、目黒あむ氏の同名漫画を映画化。 姉の彼氏・翠くん（橋本）に苦手意識を持つ女子高生のヒロイン・スイ（中島）は、受験勉強をきっかけに距離が近づき、翠の意外な優しさを知るにつれ、いつしか恋に落ちてしまう。 絶対に好きになってはいけない人を好きになってしまった、切ない初恋を描く。

Also read 「iPhone Duoの画面をひたすらパカパカする」耐久ライブ配信で、とうとう異変が起き始める。それでも無慈悲に開閉は続く

まず最初に「あまり話しかけたことないクラスメイトに話しかけるには」と質問を受けた橋本は「中学生の頃、友だちになりたい子がいて直接『ねえ友だちになってくれない？ 』って。 話したい、友だちになりたい行為って、それは相手からしたらいやなものではない。 相手を信じて言って大丈夫。

きっと相手もうれしいこと。 勇気を出してお話してみましょう」と“先生”らしくアドバイス。 さらに「優柔不断で悩んでいる」という生徒には中島は「私も優柔不断。 でも結局、選んだほうが正解だと思い込ませる」と力説。

Advertisement

橋本は「僕も優柔不断なんですよ。 でも、優柔不断って悪いことじゃない。 それくらい物事を考えられることがすごくすてき」とポジティブな見解。 さらに「もし、こっちに決めたのにあっちのがよかったな…となる瞬間もあると思うけど、今回はこっちだったからこうしてみようとか。

僕もバラエティーでこういう発言をすればよかったなとかあるんだけど、次の反省に活かすことが多いから。 選んだほうを正しいと思うことが大事」と言葉を選びながらも、助言していた。