7人組グループ・timeleszが来年2月3日に発売するDouble A-sideシングル「ザユウノメイ／本当のことを言うと」の全ジャケット写真が解禁された。

timelesz Double A-sideシングル「ザユウノメイ / 本当のことを言うと」ジャケット初回限定盤Aは「ザユウノメイ」の世界観を軸に天地左右あべこべなPOPなデザインが特徴の一枚。

楽曲の詳細は未発表ではあるが“一度きりの人生、自分らしく楽しもう”という前向きなメッセージが込められた1曲ということで、そんな型破りなテーマを表現したデザインにもなっている。 初回限定盤Bは「本当のことを言うと」の世界観を表現した切なくも温かいビジュアルが特徴的だ。 主題歌を務める映画『お姉ちゃんの翠くん』のストーリーにもリンクした“好きになってはいけない人”に抱く切なくも尊い感情を、窓を一枚隔てた空間的な距離で表現している。 通常盤はそれぞれの表題曲の世界観を表現した両面ジャケット仕様。

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黒衣装に身を包んだクールなビジュアルと白衣装に身を包んだ優しいビジュアルになっていて、timeleszの特徴であるアイドル性の幅と表現のコントラストを楽しめるデザインだ。