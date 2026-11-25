7人組グループ・timeleszが2027年2月3日に発売するDouble A-sideシングル「ザユウノメイ／本当のことを言うと」から、「本当のことを言うと」のMusic Video（以下MV）が…

timelesz Double A-sideシングル「ザユウノメイ / 本当のことを言うと」2027年2月3日リリース決定 7人組グループ・timeleszが2027年2月3日に発売するDouble A-sideシングル「ザユウノメイ／本当のことを言うと」から、「本当のことを言うと」のMusic Video（以下MV）が25日、公開された。

「翠」に包まれた幻想的な世界観が特徴的な仕上がりとなっている。 「本当のことを言うと」は、来週12月4日に公開される橋本将生初主演映画『お姉ちゃんの翠くん』の主題歌。 心に秘めた「本当の気持ち」や、葛藤しながらも自分の気持ちと向き合う姿を描いた歌詞と、切なくもさわやかなメロディーが、映画の世界観を彩る一曲となっている。 また、映画の枠を超え、聴く人それぞれの恋愛や人生の経験にも重なる、共感性の高いストレートなラブソングに仕上がっている。

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楽曲が使用された予告映像の公開後、SNSでは「timeleszの楽曲の中でも最もストレートな王道ラブソング」と話題を集めている。 MVは、映画の世界観にもリンクした「翠」をキーカラーに、幻想的で優しい映像が特徴的だ。 自然と光を基調に、愛する人を想う尊さや誠実さをtimeleszらしく表現し、”どこか切ないんだけど温かい”冬のラブソングならではの温度を感じさせる作品となっている。