the telephones 20周年イヤーを締めくくる

the telephonesは20周年イヤーを締めくくる。20周年イヤーの締めくくりとして行われた本公演では、4月にリリースしたコラボアルバムに参加した面々をはじめ、the telephonesが出会ったミュージシャン総勢12名がゲストとして登場。the telephonesの20周年イヤーを締めくくる。

2005年に埼玉県北浦和で結成された ロックバンド 、 the telephones 。 メンバーは石毛輝（Vo, G, Syn）、岡本伸明（Syn, Cowbell, Shriek, Cho）、松本誠治（Dr, Cho）。

ポストパンク/ニューウェイブにも通じるダンスロックサウンドで各地のフェスを席巻し、2009年7月にアルバム『DANCE FLOOR MONSTERS』でメジャーデビュー。 その後も新作をリリースし、2013年9月にPOLYSICSと合同で初のヨーロッパツアーを敢行。

台湾のポップパンクバンドPAPUN BANDとのコラボ曲もリリース。2024年11月に『LV99勇者』、12月に『Zan“讚”』をリリース。2025年1月から2月にかけて対バンツアー『PAPUN BAND×the telephones Presents LV1 to LV99 Tour -GAME START-』を開催。2026年4月にコラボアルバム『THIS IS A DISCO CALL!!! 』をリリース。20周年イヤーの締めくくりとして行われた本公演には、4月にリリースしたコラボアルバムに参加した面々をはじめ、the telephonesが出会ったミュージシャン総勢12名がゲストとして登場。20周年イヤーを締めくくる





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The Telephones ロックバンド ダンスロック ポストパンク ニューウェイブ メジャーデビュー ヨーロッパツアー コラボ曲 20周年イヤー 20周年イヤーの締めくくり

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