sumika、10周年イヤーを迎え、精力的に活動

人気ロックバンドsumikaが結成10周年イヤーを迎え、様々な活動で注目を集めている。2023年はアコースティック編成のミニアルバム「Sugar Salt Pepper Green」をリリースし、横浜スタジアムで開催された結成10周年ライブも大成功裏に終了。テレビアニメやドラマのタイアップも担当し、その知名度は更に高まっている。

2013年5月に結成された sumika は、2017年にバンド初のフルアルバム「Familia」をリリース、2018年には東京・日本武道館公演2DAYSを含むホールツアーを開催しました。その後も、映画「君の膵臓をたべたい」「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ヒーローズ:ライジング」「ぐらんぶる」、テレビドラマ「おっさんずラブ-in the sky-」、テレビアニメ「ヲタクに恋は難しい」「MIX」「美少年探偵団」「カッコウの許嫁」など、数多くの タイアップソング を手掛け、お茶の間に自分たちの音楽を広げてきました。2022年に 結成10周年 イヤーを迎え、9月に4thアルバム「For.

」を発表し、同月よりライブツアーを行った。2023年3月にアコースティック編成・sumika[camp session]名義での初のミニアルバム「Sugar Salt Pepper Green」をリリース。5月に神奈川・横浜スタジアムで結成10周年ライブを開催しました。同年はテレビアニメ「MIX MEISEI STORY ~二度目の夏、空の向こうへ~」オープニングテーマ、ドラマ「ポケットに冒険をつめこんで」エンディングテーマを担当。年末は片岡健太(Vo, G)の急性声帯炎のため、小川貴之(Key, Cho)がリードボーカルを務める別名義バンドsumika[roof session]として活動を行いました。2024年2月からホール&アリーナツアー「sumika Live Tour 2024『FLYDAY CIRCUS』」を開催。5月にEP「Unmei e.p」をリリースしました





