obnizとビーキャップ、研究設備の稼働可視化・利用記録自動化ソリューションを提供開始

屋内位置情報サービスBeacapp HereとIoTプラットフォームobniz Nowを連携させ、研究施設向けに設備のリアルタイム可視化と自動記録を実現。現場負荷ゼロでデータ収集し、設備運用の最適化と業務効率化を支援する。

屋内位置情報 とIoT技術を融合させた 可視化 ・ 自動化 ソリューションが、研究現場の負担軽減と設備運用の最適化を実現する。 スマートデバイスに特化したIoTプラットフォームを提供する obniz は、 屋内位置情報 サービスで導入社数No.1を誇る Beacapp Here を提供する ビーキャップ と提携し、医薬・先端技術研究所向けに「 研究設備 の稼働 可視化 ・利用記録 自動化 ソリューション」の提供を開始した。

本ソリューションは「入力ゼロの自動データ化インフラ」をコンセプトに、obniz NowとBeacapp Hereを連携させることで、設備の稼働状況や人・モノの位置情報をリアルタイムに可視化・記録する。obniz Nowは、設備にセンサーを設置するだけで電源ON/OFFや利用状況を自動取得でき、デバイス側のファームウェア開発を必要としない特許技術を活用している。 これにより、従来のDX施策で課題となっていた作業者による手入力や運用負荷を解消し、現場が普段通りに業務を行うだけでデータが蓄積される仕組みを実現した。

製造業・研究開発現場では、ベテラン人材の退職による人手不足が深刻化し、経験や目視・巡回に依存した現場運営の継続が困難になっている。 特に医薬・先端技術研究所では、設備確認・機材探索・利用履歴管理など、「探す」「確認する」「記録する」の業務が多くアナログ運用に依存しており、設備停止やトラブル時には特定の担当者に依存した対応が日常化している。 従来のDXではタブレットやPCへの手入力など新たな運用負荷が生じ、入力漏れや定着の難しさから効果が限られていた。

本ソリューションは、こうした課題に対応し、現場への追加負荷なしにデータ収集と可視化を実現することで、業務効率化と設備運用の最適化を目指す。 obniz Nowは多様な設備・センサーをクラウドから直接制御・データ取得できる点が特徴で、ビーキャップのBeacapp Hereと統合することで、設備の稼働状況を地図上にリアルタイム表示する。 例えば、実験機器の使用状況を可視化し、空き状態や故障の可能性を早期に把握できるため、予知保全や効率的な设备配分が可能となる。

利用履録は自動的に記録されるため、誰がいつどの設備を使用したかのトレースも容易になる。 これにより、属人化していた知識やノウハウをデータとして共有し、新人やベテラン不在時もスムーズな業務継続を支援する。 また、研究開発の品質向上や規制遵守にも貢献し、医薬分野ではトレーサビリティの強化に直接つながる。 本提携により、obnizはIoTプラットフォームの提供を通じてデータ基盤を構築し、ビーキャップは位置情報サービスで可視化を担当する。

両社の強みを組み合わせることで、「探す・確認する・記録する」にかかる現場の物理的・時間的負担を大幅に軽減し、研究開発の生産性向上に寄与する。 今後は他の産業分野への展開も視野に入れ、より一層のIoTソリューションの普及を目指す





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