moomoo証券は、実体験型店舗moomoo証券ストア表参道にて、慶應義塾大学および早稲田大学の学生団体が主催するディベートイベントを支援。技術分析セミナーとの併催により、次世代投資家向けの新規交流の場を提供した。

moomoo証券 （本社：東京都渋谷区、代表取締役 社長代行：小島 譲）は、実体験型店舗として１周年を迎えた「 moomoo証券 ストア 表参道 」において、2026年11月14日（土）に慶應義塾大学および早稲田大学に所属する大学生が創設した２つの 学生団体 が参画したイベントを支援しました。

本イベントではディベートに加え、投資や金融市場に対する理解を深めるためのセミナーも開催いたしました。 実店舗を学生同士の交流と学びの場に moomooは、グローバルの「Smarter your money」というコンセプトを掲げ、日本では「知るほど、投資は強くなる。 」というメッセージのもと、投資に関する学びを支援しています。 これから社会に出て資産形成に取り組む大学生が、対話や体験を通じて投資や金融市場への理解を深められるよう、moomoo証券ストア表参道を交流と学びの場として提供することで、学生の活動を支援しています。

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ディベートの模様 当日参加したのは、複数の大学に所属する学生から成るサークル「KUTIC」、早稲田大学の登録サークル「Waseda International Discussion Society（WIDS）」の２団体でした。 政治およびテクノロジー政策に関する2つの命題について、国際色豊かなメンバーからなる学生らがチームに分かれて活発な議論を広げました。 moomoo証券による金融セミナーディベート後に開催された投資アプリであるmoomooを用いたテクニカル分析セミナーには20名が参加しました｡Moomooアプリの機能をデモで紹介した後、テクニカル分析に関するワークショップを実施。