寒さ対策とおしゃれを両立するボアジャケットの着こなし術。michill編集部が提案する、ナロースカートやワイドデニムとの組み合わせで叶う大人の冬スタイルを徹底解説します。

厳しくなる冬の寒さを乗り越え、なおかつあたたかさとファッション性を追求したい大人女子にとって、もこもこの ボアジャケット は不可欠なアイテムです。ふんわりとした素材感が可愛らしさを演出し、羽織るだけでシーズン感のある着こなしを楽しめるため、多くの女性が注目しています。 michill編集部 は、 ボアジャケット を主役にした旬の 冬コーデ を多数ご紹介しており、その中から特に魅力的な5つのスタイルをピックアップしました。ボリューム感のあるアウターを選ぶ際には、ボトムスや小物とのバランスをいかに取るかが、上品で洗練された見た目に仕上げる鍵となります。

グレーチェックとナロースカートの上品ミックス

ボリューム感のあるアウターには、すっきりとしたナロースカートを合わせるのが最も好ましいバランスです。特にグレーベースのチェック柄を選べば、ボア素材特有の甘さをほどよく抑えながら、上品な雰囲気を演出することができます。縦長のシルエットが強調されるため、着膨れを防ぎつつスタイルアップを図ることが可能で、足元は黒ブーツで端正に引き締めるのがおすすめです。これにより、大人女子にぴったりの甘辛ミックスのコーディネートが完成し、冬でも清潔感とエレガンスを両立できます。

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ドット柄ブルゾンと白スニーカーのカジュアル

ドット柄がひとクセ効いたグレーのボアブルゾンは、シンプルな着こなしに遊び心をプラスしてくれる一着です。ワイドデニムを合わせれば、ほどよく力の抜けた大人可愛いカジュアルスタイルが完成します。足元は白スニーカー、バッグも白のトートを選べば軽やかな抜け感が生まれるため、休日のお出かけやショッピングにもぴったりの、気負わず楽しめる冬コーデとなります。この組み合わせは、堅苦しくなりがちな冬装をリラックスした雰囲気へと変え、日々の生活に爽快感をもたらします。

ブラウンジャケットとノーカラーデザイン

金ボタンが上品なアクセントになったブラウンのボアジャケットに、スリムデニムを合わせたきれいめカジュアルは、大人っぽく女性らしい雰囲気で着こなせるスタイルです。甘くなりがちなボア素材も、ノーカラーデザインと落ち着いたブラウンカラーなら、その特性を活かして上品に着用できます。インナーにはブルーシャツをのぞかせて顔まわりに爽やかなアクセントをプラスすることで、デニムスタイルを品よく格上げしたい日にも活躍します。このコーディネートは、ビジネスシーンでのカジュアルデーや、街中のカフェでの待ち合わせなど、多様なシーンで重宝します。

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モード感を演出するワインレッドのアクセント

グレーのボアジャケットにブルーデニムを合わせた、ほどよくモードな冬のカジュアルコーデにおいても、小物の選び方が印象を左右します。注目したいのは、ワインレッドの靴下とビットローファーのコンビです。足元に深みのある色を効かせることで、端正できれいめな雰囲気が加わり、全体を引き締めます。さらに黒のきれいめバッグを合わせれば、カジュアル感をほどよく引き締めて大人仕様に仕上げることができます。このように、足元の細部に色味や質感の変化をつけることで、単調になりがちな冬のアウターコーデに深みと個性を加えることができます。

鮮やかなオレンジニットで華やかな季節感

ブラウンのボアジャケットに鮮やかなオレンジニットを合わせた着映え力抜群の冬コーデは、あたたかみのあるカラー同士が好相性です。見た目にも季節感たっぷりのスタイリングが楽しめるため、冬の暗い日に爽やかな明るさを加えることができます。ボトムスにはグレーのワイドパンツを投入すれば、配色の華やかさをほどよく落ち着かせながら今っぽいシルエットに仕上がります。リラックス感がありつつも手抜きに見えない、大人女子におすすめの着こなしであり、朋友との食事や文化施設での鑑賞会など、少し特別な外出先でも自信を持って着用できるスタイルです。