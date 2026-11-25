シンガー・ソングライターのmiwaが、12月26日放送のABCテレビ音楽トークバラエティー『音バナ♪ついつい』（深0：00～1：00 ※関西ローカル）に出演する。

シンガー・ソングライターのmiwaが、12月26日放送のABCテレビ音楽トークバラエティー『音バナ♪ついつい』（深0：00～1：00 ※関西ローカル）に出演する。 miwaは、大学在学中の2010年に「don't cry anymore」でデビューし、翌11年にリリースしたファーストアルバム『guitarissimo』では、平成生まれのシンガー・ソングライターとして初となるオリコンアルバムランキング1位を獲得した。miwaにとってゆかりの深いライブハウス「下北沢LOFT」ではハラミちゃんとの貴重なスペシャルセッションも実現。

「この番組に出演させていただいて、下北沢でのロケはとてもエモい気持ちになりましたし、ハラミちゃんとご一緒できて。 今しかできないことでしたので、すごくうれしかったです！ 」と語る。miwa：私自身、番組のロケをあまりやったことがなかったので、すごく新鮮で。 しかも下北沢は、原点の場所でもあるので、きょうも自分の原点を忘れないように…まさに聖地巡礼のような気持ちでした。

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森田：全員がエモい気持ちになれましたし、ホントこれはいい企画でしたね！ ゲスト・miwaさんのいろんな表情や感情を引き出させていただけてね。 森田：あ、すみません（笑）。