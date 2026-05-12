mikan's 2nd 'piano and my live' concert was held, where she performed with a concept of close distance to let audience hear her voice and breath. She showed a performance with a blend of lively music and soft singing. She also sang songs like 'lemon water' and 'more days of summer' with a nostalgic touch. The concert ended with a performance of 'i can't lose, i'm me' and a cover of 'you' by uta hikaru.

mikan は『ピアノと私のライブ』は2度目の開催になるのですが、近い距離で私の声や呼吸をじっくりと聞いていただけるライブですと、本公演のコンセプトに触れながら挨拶しつつ、その後のブロックでは疾走感のあるパフォーマンスを展開していく。

躍動感あふれる演奏と朗らかな歌声で『さよならメロディ』が披露され、『大人は忙しい』ではmikanがカズーを軽快に吹き鳴らす。 今回のライブタイトルに引用された新曲のポップソング『よりどり日和』では、観客の手拍子によって会場に温かな空気が充満し、真正面から堂々とJ-POPを鳴らすotsumamiの魅力が存分に発揮された。 続いて『レモン水』が始まると哀愁漂うノスタルジックな音像が広がる。mikanはしっとりとした歌声を届け、フラワーカンパニーズ『深夜高速』や小田和正『キラキラ』のカバーでは芯のある力強いボーカルを披露。

リズムとメロディに対して自在に声を沿わせていく。 本編ラストには『負けるな、わたし』が情感たっぷりに歌い上げられた。 アンコールでは、mikanがステージ後方で存在感を放つ月のモチーフを見上げながら『このステージに立ちたいと思っていたのでうれしいです』『この月、みかんに見えてきますよね……？ 』とほほえみ、場内を和ませる場面も。

その後、彼女は宇多田ヒカル『あなた』をピアノの伴奏のみでリズミカルに歌唱。 続けて『今年、初めてEPを出させていただきたいと思っています。 楽しみにしていてください』『初めてのリリースをしてから来年で5周年を迎えるので、その5周年を記念してワンマンライブをやりたいと思います』と今後の活動に関する予告が行われると、期待に満ちた温かい拍手で会場が包まれた。 なお、ワンマンライブの詳細は夏頃に順次発表される予定だ。

ラストにmikanは夏の訪れを感じさせるドリーミーなナンバー『夏翳』を歌唱。 曲の終盤、観客に向かって深々と一礼し、充実した表情でステージをあとにした





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