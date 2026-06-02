medimo創業者3名がForbes 30 Under 30 Asia 2026に選出

株式会社medimoの創業者3名が、Forbes 30 Under 30 Asia 2026のHealthcare & Science部門に選出されました。同社は生成AIを用いた診療録作成プロダクトを提供し、医療従事者不足の解消に貢献しています。

株式会社 medimo （本社：東京都港区、代表取締役社長：中原 楊）は、米経済誌『Forbes』が発表したアジア太平洋地域を代表する30歳未満の先進的な起業家やリーダーを選出する『 Forbes 30 Under 30 Asia 2026』のHealthcare & Science部門において、 medimo 創業者である中原 楊（代表取締役社長 / 共同創業者 / 医師）ならびに馬 劭昂（代表取締役 / 共同創業者）、野村 怜太郎（共同創業者 / 顧問）の3名が選出されたことをお知らせいたします。

この栄誉ある選出は、medimoが掲げる「医療従事者のパートナー」として現場を共に支えるAIの開発と普及、そして医療従事者不足という深刻な社会課題の解決に向けた取り組みが高く評価された結果です。 medimoは、医学生だった中原楊が信濃町の雑居ビルで20歳の時に立ち上げた挑戦から始まりました。 以来、生成AIを用いた診療録作成プロダクト「medimo」を核に、医療現場の負担軽減と医療の質向上を目指してきました。 現在では全国1,000施設以上の医療現場で導入され、多くの医療従事者から支持を得ています。

平均年齢30歳未満という若いチームによる革新的なアプローチは、レガシー産業である医療分野に新たな風を吹き込み、変革を促進していると確信しています。 2026年2月には、国内最大級の医薬品卸である株式会社スズケングループへ参画し、さらなる事業拡大を図っています。 この提携により、スタートアップ単独では実現困難だったスピードで全国の医療現場にAIソリューションを届け、より大きな影響を与えることが可能になりました。medimoは、医療従事者の業務効率化と患者ケアの向上を両立させることで、持続可能な医療システムの構築に貢献し続けます。

『Forbes 30 Under 30 Asia 2026』は、Forbes誌がアジア太平洋地域を対象に、各分野で世界にポジティブな変化をもたらし、イノベーションを推進している30歳未満の若手起業家やアーティスト、アスリートらを選出する企画です。2026年度は、Forbesアジア地域全体の記者と編集者のチームおよびさまざまな分野のアドバイザリーボードによる厳正な審査を経て、約4,000件の推薦の中からテクノロジーや金融、ヘルスケア、アート、エンタメおよびスポーツなどの10部門からそれぞれ30名、計300名の受賞者が選出されました。medimo創業者3名の同時選出は、ヘルスケア分野における日本のスタートアップの存在感を示す快挙であり、今後のさらなる活躍が期待されます





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