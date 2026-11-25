ibisWorksで、Word・Excel・PowerPointのファイルをブラウザだけで編集可能に 無料OSSオフィススイートibisOfficeと連携

株式会社アイビス（東証グロース、証券コード：9343、代表取締役社長：神谷 栄治）は、当社のクラウドストレージ「ibisWorks（アイビスワークス）」に、オープンソースの オフィス スイート「ibisOffice（アイビス オフィス ）」を組み込み、ibisWorksに保存した Word （.docx, .doc）、 Excel （.xlsx, .xls）、PowerPoint（.pptx, .ppt）形式のファイルを、ブラウザの中でそのまま開いて編集・保存できるようにしたことをお知らせいたします。

パソコンにファイルをダウンロードしたり、オフィスソフトをインストールしたりせずに、クラウドの上だけで文書の仕事ができるようになりました。ibisWorksは、個人の方は2GBまで無料でご利用いただけます。ibisWorksは、ファイルの保存・共有ができる当社のクラウドストレージです。 このたび、ibisWorksのファイル一覧から、Word・Excel・PowerPointのファイルを選ぶだけで、ブラウザの中でibisOfficeが起動し、文書をそのまま編集できるようになりました。

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編集した文書は、ibisWorksの元の場所に保存されます。 - Rustでゼロから開発。 既存のオフィススイートの古いコードを引き継がず、メモリ安全で、大きな文書でも落ちにくい。 デスクトップ版とWeb版は同じRustのコードで動き、Web版はWebAssemblyとしてブラウザの中で動作する。

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- レイアウトの正確さを測定で確認。7万を超える試験で、本物のWord・Excel・PowerPointが書き出したPDFとibisOfficeの描画を画素の単位で比べ続け、文字の位置・改行・改ページ・表・グラフ・図形をOfficeと同じに描くよう開発。 - Office Open XMLの国際標準（ECMA-376 / ISO/IEC 29500 / JIS X 4191）に沿って読み書きし、保存したファイルはOfficeで修復なしに開けることを確認。

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