ワイヤレス充電の手軽さは魅力的だが、充電速度や充電中の発熱が気になるという人も多いはず。そこで注目してほしいのが、ESRの「Cyclone 25W マグネット充電パッド」だ。

充電中のスマートフォンを冷却することで発熱を抑え、バッテリーへの負担を軽減するという仕組みで、同社のテストでは、アップル純正の25W MagSafe充電器と比較して、充電時の温度を最大約6.5℃も低く抑えられたという。

このほか、ESRではケーブル巻き取り式の「Xtend 45W 巻き取り式充電器」や、iPhone、Apple Watch、AirPodsw同時に充電できる「ESR 3in1 充電器」などもラインアップ。

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