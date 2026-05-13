iPhone システム機能(iOS 26.4)および Siri・チャットボット会話モードの改善 - Apple Updates

iPhoneのシステムを更新するためにAppleは、画面上部から下へのスワイプでシステム検索を起動する機能、Dynamic Islandの追加、Siriとチャットボット会話モードの改善、さらに画像生成アプリの変更などを行っていたことがわかります。

iPhoneのシステムを更新するためにAppleは、画面上部から下へのスワイプでシステム検索を起動する機能、 Dynamic Island の追加、 Siri とチャットボット会話モードの改善、さらに画像生成アプリの変更などを行っていたことがわかります。iPhoneには以下のような機能が追加され、iOS 26.4でApp StoreのUIを変更されたりしています。

(1) System searchでDynamic Islandに「検索または質問」バー、Siri操作で透明な結果カード表示、チャットボット会話モード開始。 (2) 画面下部に配置されていた検索バーを、他アプリと同じ位置に配置する予定。 ポッドキャスト・Apple TV、ミュージック、ヘルスケア、ニュースなど。 (3) Siri単体アプリに変更、過去の会話要約のグリッド表示、過去会話検索検索バー、テキストボックス、マイク、画像アップロード機能。

(4) 天気アプリでは特定の都市のメインページに「気象状況」パネル追加、気温だけでなく降水量や風速などデータをタブで切り替える。 (5) Image Playgroundの場合、再設計で過去に生成した画像が表示されるようになるグリッド上に。 また、AIモデルのテストも実施中とのことです





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