iOS 27の新機能：Liquid Glassの改善、パフォーマンス向上、Apple IntelligenceとSiri AIの強化、そして子育て世帯向けの保護機能が充実

Appleは次期メジャーアップデートiOS 27において、ユーザー体験の向上に注力している。UIデザイン「Liquid Glass」の洗練、アプリ起動や写真ライブラリの読み込み、AirDropの転送速度など具体的なパフォーマンス指標での高速化を実現する。また、AI統合の強化により、Apple Intelligenceの機能拡張と、それらを基盤とした次世代音声アシスタント「Siri AI」の登場が発表された。ただし、地域によっては提供開始時期や対応言語に制限がある。さらに、子どもの安全を守るための保護機能も拡張され、保護者が子どものiPhoneにおけるWebサイトアクセスを細かくコントロールできるようになる。

iOS 27では、iOS 26で導入された新UIデザイン「 Liquid Glass 」に改善が加えられる他、アプリの起動速度が最大30％（iPhone 11 Pro Maxの場合）、「写真（Photos）」アプリにおけるライブラリの読み出し速度が最大70％（iPhone 15の場合）、AirDrop機能の転送速度が最大70％（iPhone 16 Plusの場合）高速化するという。

また、モバイルネットワークとWi-Fi（無線LAN）をよりシームレスに切り替えられるようにすることでネットワークからの切断を極小化できるとのことだ。 また一部機種で利用できるAI機能「Apple Intelligence」の機能も強化され、は写真の編集機能や「Image Playground」がより使いやすくなる他、メールやメッセージ、通話内容から作業の提案や関連する情報の自動表示などが行えるようになる。 Siriについても、一部機種ではApple Intelligenceを活用した「Siri AI」にパワーアップする。

ただし、Siri AIは2026年度後半から英語限定でβ提供を開始し、対応言語を順次拡大していく計画となっている。 また、セキュリティ要件の兼ね合いからEU圏では初期段階で提供の予定はなく、法的要件の都合で中国では利用できない。 Siri AI対応機種では、カメラに「Siri Camera」が追加され、カメラで写したものについて教えてくれる（左）。

また、届いたメールやメッセージを自動要約してくれる機能も備える（右） 子どもを保護するための機能も強化され、Child Account（子どものアカウント）として登録されたApple Accountで使っているiPhoneのWebサイトへのアクセス可否を保護者が個別判断できるようになる（画像は子どもから許可を求められた際の承認画面となる





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Ios 27 Apple Intelligence Siri AI Liquid Glass 子育て保護機能

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