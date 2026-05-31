ganas卒業生が語るジャーナリズム体験と多様なキャリアパス―2020‑2023年プログラムの軌跡

2020年から2023年にganasが実施したグローバルライター講座や77日記者研修を経て、約40本の記事を執筆した若手ジャーナリストたちの現在の活動と考え方を紹介。広告、映像制作、IT教育、国際協力など各分野で活躍する卒業生の声を通じ、実践的な取材経験がキャリア形成に与える影響を探る。

2020年から2023年にかけて、ganasが主催する多彩なプログラムに参加した若手ジャーナリストたちの軌跡が、ここに集約されている。 まず、同団体が開催した「グローバルライター講座」や「77日記者研修」に参加し、合計で約40本もの記事を執筆した学生記者たちは、各々が異なるキャリアパスを歩み始めている。

ある参加者は、シンガポールに拠点を置く広告代理店に転職し、国際的な広告キャンペーンの企画・制作に従事している。 文章を書くことへの情熱は、ganasでの実践的な取材経験を通じてさらに深化し、日々エッセイやレポートを執筆し続けることで、文章力を磨くことを自らのミッションと語っている。 別の参加者は、大手電機メーカーで開発研究職に就いた後、映像制作の分野へ転向し、20年前に現在のIT系制作プロダクションを設立した。 教育教材からスマートフォン向けゲーム開発まで幅広い事業を展開し、STEM教育にも積極的に関わっている。

そのモットーは「楽しく、無理せず、でも真面目に」であり、常に新しい技術と教育の融合を追求している。 さらに、Webサービスの企画・ディレクションに携わる社会人7年目のメンバーは、アフリカのマラウイへの愛着を語り、大学時代に西アフリカ・ベナンで開催されたganasの記者体験プログラム「GMC」に参加した経験が、現在のキャリア形成に大きく影響したと述べている。 彼は読書と未知の街を散策することを趣味としており、ユース記者が執筆した記事から刺激を受けることが最大の喜びだと語る。

最後に、ganasでの記者歴が8年に及ぶベテランは、国際協力NGOの広報部門やフリーランスのライターとしての経験を経て、2018年に現在のポジションに就いた。 彼は「グローバルライター初級講座」の講師を務めると同時に、子ども記者体験ワークショップや途上国を学ぶ講座を企画・実施し、ユース世代が記事執筆を通じて知識を実体験へと変換できるようサポートしている。 また、2026年には認定ドーリームコーチの資格を取得し、メンタルヘルスと自己成長を支援する活動にも力を入れている。

これらの多様なバックグラウンドを持つ卒業生たちは、ganasが提供する実践的なジャーナリズム教育が、個々のキャリアだけでなく、社会全体に対する貢献意識を高める重要な土台となっていることを実証している。 今後もganasは、若者が自らの声を世界に届け、地域課題や国際問題に対して主体的に関与できる場を提供し続ける方針だ





PRTIMES_JP / 🏆 114. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ジャーナリズム教育 キャリア形成 国際協力 STEM教育 ユースプログラム

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

【auスマートパスプレミアム】でエンタメライフを充実させよう！auスマートパスプレミアム「2023 MAMA AWARDS」配信記念「2020 MAMA」アーカイブ映像独占配信開始【auスマートパスプレミアム】でエンタメライフを充実させよう！auスマートパスプレミアム「2023 MAMA AWARDS」配信記念「2020 MAMA」アーカイブ映像独占配信開始 KDDI株式会社のプレスリリース

Read more »

perfect young ladyがベストアルバム発表 CD容量ギリギリの72分、全21曲入り（動画あり / コメントあり）perfect young ladyのベストアルバム「BEST 2020-2023」が、5月22日にOCIRCO RECORDSからCDリリースされる。

Read more »

アフリカの農村で泊まり込み取材しよう！『Global Media Camp in ベナン』参加者募集特定非営利活動法人 開発メディア“本当”のアフリカは農村にある！ ジャーナリストになる夏途上国・国際協力に特化した非営利メディア「ganas」を運営するNPO法人開発メディア…

Read more »

夏休み×スペイン語×国際協力！ 『命のスペイン語レッスン』で待望の「夏休み集中コース」を始めます特定非営利活動法人 開発メディア10年に及ぶ経済危機で国民の4分の1近くが難民となった国ベネズエラの人たちから学ぼう途上国・国際協力に特化した非営利メディア「ganas」（運…

Read more »

セレンディピティがはじけた、運命の恋愛物語2020年に小説家デビューを果たした同名の恋愛小説を、実写映画化！監督は映画『勝手にふるえてろ』（2017）、『私をくいとめて』（2020）、『家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった』（NHK／2023）などを手がけた大九明子。個性的かつリアリティーあふれる女性主人公を描くことが多かった監督が、恋愛作品としては初の男性主人公の物語に挑戦。主人公のさえない毎日を送る大学生・小西徹を萩原利久、小西が恋に落ちるヒロイン・桜田花を河合優実が演じる。

Read more »

ラピッドトリガー搭載「Apex Pro TKL」が18%オフ！ AmazonスマイルSaleで余裕の2万円切りAmazon.co.jpにて、SteelSeriesのゲーミングキーボード「Apex Pro TKL (2023)」が販売中だ。過去価格は2万727円だが、スマイルSaleにより18％オフの1万6973円で購入できる（5月29日時点）。

Read more »