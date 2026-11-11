games by wojtek開発の地獄アクション新作、Golden Joystick Awards 2026で初披露

games by wojtekが手掛けるアクションアドベンチャーは、音楽で戦う独自の戦闘と地獄を描く美術が特徴です。Golden Joystick Awards 2026で初披露されました。

games by wojtek が開発するアクションアドベンチャーの新作「本作」は、「 Golden Joystick Awards 2026 」で初披露された作品だ。主人公は若き名演奏家の フレデリック で、行方不明になった友人の天才ヴァイオリニスト、 ニコロ を救い出すために自身の魂を懸けて悪魔の後を追い、地獄へと足を踏み入れる。

ニコロは並外れた才能ゆえに「悪魔と契約を交わした」と噂される人物だ。その行方を追う旅は、やがて最高傑作（マグナム・オプス）と呼ぶべき冒険へと発展していく。発表の場となったGolden Joystick Awards 2026では、本作のゲームプレイと世界観が初めて公の場で示された。

Also read クラウド型IT資産管理ツール『ISM CloudOne』が「ITreview Grid Award 2026 Fall」で複数の部門にて「Leader」及び「High Performer」を受賞

コンボを作曲する戦闘システムの仕組み

本作の戦闘は、「コンボは覚えるものではなく、作曲するもの」というコンセプトを核にしている。プレイヤーはあらかじめ決められたコンボルートを暗記するのではなく、手にした楽器と習得した音楽スキルを組み合わせ、独自の攻撃シーケンスを組み立てて戦う。

攻撃アクションには、敵を空中に打ち上げる、音で悪魔を麻痺させる、攻撃をパリィして受け流すといった動きが含まれる。加えて、時間を歪める能力や、五線譜で形成した障壁に悪魔を閉じ込める能力など、音楽ならではの技も用意されている。

Advertisement

地獄で待ち受ける悪魔たちは、それぞれ固有の能力でフレデリックの音楽を封じようと襲いかかる。対抗する武器として、呪われたヴァイオリン、地獄のエレキギター、グランドピアノといった伝説の楽器が登場する。楽器ごとに異なる役割があるため、どの組み合わせで敵に挑むかが戦術の幅を広げる。

忘れられた旋律を発見すると新たな能力が解放され、戦闘そのものが華麗なパフォーマンスへと変わっていく。奏でる曲に合わせて悪魔たちを踊らせることが、戦いの目的として示されている。攻撃の手順を覚えて実行するのではなく、音楽を組み立てる感覚で戦うことが本作の遊びの中心だ。

人類の暗い歴史と芸術が描く地獄の世界

冒険の舞台となる地獄は、古代神話ではなく「人類のもっとも暗い歴史」と芸術に着想を得て形づくられた、シュールな世界である。神話的な地獄とは異なる、現代社会の記憶と結びついた不穏な風景が広がっている。

花畑に戦車などの残骸が横たわり、ガスマスクと有刺鉄線をまとった兵士が徘徊する。大鎌を手にした死神のような存在も登場し、美しさと荒廃が同居する独特の光景が描かれている。絵画的でアニメーション調のアートスタイルが、その不気味さと魅力を際立たせている。

探索では、成長によって得た新たな力と、収集した「ト音記号」を用いることで、隠された闘技場や秘密の通路が切り開かれていく。道中では奇妙な生き物たちと出会い、その物語に耳を傾けたり、旅に同行する仲間を得たりすることもある。ブラックユーモアと現実世界への洞察を織り交ぜた物語が、探索の先々で展開される。

Advertisement

Wojtek Ostrycharz氏が率いるソロスタジオの経歴

開発を手掛けるgames by wojtekは、AAAタイトルの開発経験を持つベテランクリエイター、Wojtek Ostrycharz氏が設立したソロスタジオである。大規模な開発現場で培った経験を、少人数の体制で新作に注ぎ込んでいる点が特徴だ。

Wojtek Ostrycharz氏はアートおよびアートディレクションの分野でキャリアを重ねてきた。これまでに『ダイイングライト（Dying Light）』『コール・オブ・ファレス ガンスリンガー（Call of Juarez: Gunslinger）』『デッドアイランド（Dead Island）』の開発に携わり、SFアドベンチャー『The Invincible』ではアートディレクターを務めた。

こうした経歴で磨かれたビジュアル表現が、本作の絵画的で独特な地獄の描写に活かされている。世界観の美術面を主導してきた人物が自らのスタジオで作品を手掛けることで、本作の視覚的な個性が一貫して形づくられている。

初披露の場と発売情報の現状

本作は、Golden Joystick Awards 2026で初披露された段階にある。今回示された情報は、戦闘の仕組み、地獄の世界観、探索の要素、開発体制が中心だ。

一方で、提供された情報には発売時期や対応プラットフォームの記載がない。そのため、現時点で公式に確認できるのは、作品のコンセプトと開発元の概要に限られる。今後の発表で詳細が明らかになるかどうかは、開発元の続報を確認する必要がある。