fox capture plan、新アルバム「DEEPER」発売記念ワンマンライブで高揚感あふれる演奏を披露

fox capture planが新アルバム「DEEPER」発売を記念して開催したワンマンライブの様子を紹介。ライブではアルバム収録曲をすべて演奏し、観客を熱狂させた。

岸本亮(ピアノ)、カワイヒデヒロ(ベース)、井上司(ドラム)からなる3人組インストゥルメンタルバンド、 fox capture plan 。彼らは「 現代版ジャズロック 」をコンセプトに2011年に結成。FUJI ROCK FESTIVALやSUMMER SONICといった大型フェスに出演し、近年ではドラマ「コンフィデンスマンJP」や「アンメット ある脳外科医の日記」、アニメ実写版「【推しの子】」など、多くの作品で劇伴を担当している。2023年には「紅白歌合戦」オープニングテーマを手がけた。2024年には新レーベル「CapturisM.

」を立ち上げ、12月にニューアルバム「DEEPER」をリリースした。 \アルバム発売を記念したワンマンライブでは、fox capture planは「DEEPER」収録曲をすべて演奏。中にはライブ初披露となる楽曲も含まれ、冒頭の「Deep Inside」からハイテンションなパフォーマンスが繰り広げられた。「Unlock the Future」では、岸本亮(ピアノ)があまりにも激しい弾き方で、掛けていたメガネを吹き飛ばしてしまう一幕もあった。\アルバム「DEEPER」はバラエティ豊かなサウンドが楽しめる一作に仕上がっていたが、ライブでは即興やソロパートも積極的に盛り込まれ、生演奏ならではの緊張感が生み出された。\「Across the Reef」では岸本が柔らかなピアノサウンドで穏やかなひとときを演出したと思いきや、「The curtain of night」に入ると井上司(ドラム)が複雑かつ激しいドラミングでオーディエンスを圧倒。さらに「Delight」ではカワイヒデヒロ(ベース)が繊細で伸びやかなベースプレイを展開し、各々のスキルが存分に発揮された





