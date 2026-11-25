AIボイスレコーダー「Plaud Note」シリーズを手掛けるPLAUDが、AIイヤフォン「Plaud One」の事前登録を開始した。4G LTE対応のeSIMを内蔵した充電ケースにより、スマートフォンを介さずに録音データをクラウドへアップロードできるのが特徴だ。発売前の実機を使い、イヤフォン型になったことで何が便利になり、何が不便になったのかを確かめた。

AIボイスレコーダー「Plaud Note」シリーズを展開するPLAUDが、10月21日にAIイヤフォン「Plaud One」の事前登録を開始した。 価格は4万4000円で、2026年内に数量限定で発売する。

Plaud Oneは、ワイヤレスイヤフォンと、4G LTE通信に対応するeSIM内蔵充電ケースを組み合わせた製品だ。 対面の会話はケース側のマイクで、通話やオンライン会議はイヤフォン側のマイクで録音し、録音データはケースからPlaudのクラウドへ直接アップロードされる。 スマートフォンを介さずにアップロードまで完結する点が、従来のPlaud製品との大きな違いだ。 ケースは4基のMEMSマイクを備え、最大5m先の音声を収音できる。

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連続録音時間は最大25時間だ。 対面での打ち合わせや会議では、このケースを机の上に置いて録音する。eSIMもケースに内蔵しており、録音データのアップロードはケースが担う。 充電ケースはシルバーのふたを備え、重量は約62.5gだ。 AIエージェントを呼び出すボタンとスピーカーを搭載しており、ケースに話しかけてAIに指示を出すこともできる。 充電端子はUSB Type-Cで、Appleの「探す」にも対応する。