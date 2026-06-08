eFootball™の新CM「JUST WATCHING?」が放映開始、久保建英選手とリオネルメッシ選手が出演

コナミデジタルエンタテインメントは、サッカーゲーム『eFootball™』のアンバサダーを務める久保建英選手とリオネルメッシ選手が出演する新しいCM「JUST WATCHING?」を放映開始します。このCMは、今夏のサッカーの熱気を反映し、世界との闘いに向けての共闘を促す特別なCMになっています。また、CM撮影時のメイキング映像や、アンバサダーの選手たちのインタビュー映像も公開されています。ゲーム内では、サッカーの祭典を追体験できるキャンペーンが開催中です。eFootball™は、人気サッカーゲーム「ウイニングイレブン」シリーズをリブランディングしたタイトルで、世界中のサッカーファンから愛されています。

コナミデジタルエンタテインメント株式会社は、 サッカーゲーム 『eFootball™』の アンバサダー を務める 久保建英 選手と リオネルメッシ 選手が出演する新しいCM「JUST WATCHING?

」を6月9日（火）から全国のテレビ局やDAZNで順次放映開始します。 このCMは、サッカーの熱気が最高潮を迎える今夏に合わせて制作され、アンバサダーの久保建英選手とリオネルメッシ選手が世界との闘いに向けて、サッカーゲーム『eFootball™』での共闘を促す特別なCMになっています。 また、CM撮影時のメイキング映像や、久保建英選手、リオネルメッシ選手に加えて、同じくアンバサダーを務めるネイマール選手、ラミンヤマル選手、本田圭佑選手のインタビュー映像も公開されています。

ゲーム内では、4年に1度のサッカーの祭典を追体験できる「The Football Festival Campaign」を開催中です。eFootball™は、1995年7月21日に第1作を発売した人気サッカーゲーム「ウイニングイレブン」シリーズをリブランディングしたタイトルで、世界累計ダウンロード数は10億を超え、世界中のサッカーファンから愛されています。 家庭用ゲーム機、PC、モバイルで基本プレーが無料で遊ぶことができ、実在するクラブや代表チームでリアルなアクションサッカーを楽しめます。 また、現実のサッカーの動向も毎週反映されています





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