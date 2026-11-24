dアカウントとAmazonアカウントの初回連携で20%還元、合計200pt以上利用で5000万pt山分け。d払い利用で100%還元抽選も実施。12月7日まで。

NTTドコモが提供するポイントサービス「 dポイント 」と Amazon.co.jpの連携強化を目的とした特別 キャンペーン が開始されている。この施策は、新規ユーザーの獲得と利用促進を同時に狙ったもので、12月7日まで限定で実施される。 キャンペーン の中心となるのは、 dアカウント と Amazon アカウントを初めて連携させたユーザーに対する大幅なポイント還元措置である。

初回連携ユーザーへの20%還元特典内容

dアカウントとAmazonアカウントの初回連携を行ったユーザーは、Amazon.co.jpでの最初の買い物金額に対して20%のdポイントを還元される。この特典は、キャンペーン期間中の12月7日までに完了した初回購入が対象となる。還元されるポイントの有効性は、キャンペーン終了から75日後に付与され、付与日から94日間の有効期限が設定されている。この仕組みにより、ユーザーは一定期間内に関連する取引を完了させる必要がある。

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ただし、この20%還元には上限が存在し、一人あたり最大1000ポイントまでが対象金額となる。したがって、20%還元で1000ポイントを得るためには、5000円以上の初回購入が必要になる計算だ。この上限設定は、キャンペーンコストを管理しつつ、中堅層の購入意欲を刺激する狙いがあると推測される。ポイントの付与タイミングはキャンペーン終了後の遅延処理となるため、利用者側でのスケジュール管理が求められる。

5000万ポイント山分けの参加条件と口数

20%還元とは別に、より多くのdポイントを消費したユーザーを対象とした「5,000万ポイント山分けキャンペーン」も並行して実施されている。このキャンペーンに参加するには、dアカウントとAmazonアカウントを連携した上で、Amazon.co.jpで買い物を行う必要がある。さらに、ポイント獲得の要件として、合計で200ポイント以上のdポイントを支払い時に利用したことが必須条件となる。

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山分けの獲得口数は、期間中に利用した合計dポイント数に応じて段階的に決まる。基本的なルールは、200ポイント以上の利用で1口、600ポイント以上の利用で4口、そして4000ポイント以上の利用で25口が付与される仕組みだ。この口数体系は、より高額な取引や継続的な利用を促すインセンティブ設計となっている。ただし、口数が増えたからといって無制限にポイントが得られるわけではなく、1口あたりの進呈上限は15ポイントに設定されている。これにより、過度なコスト増を防ぐ対策が講じられている。

d払い利用による100%還元抽選キャンペーン

さらに別枠のキャンペーンとして、「5,000名さまに当たる！Amazonでd払いを使うとdポイント100%還元キャンペーン」が展開されている。これは特定の条件を満たしたユーザーから抽選を実施し、当選者に大幅な還元を提供するものである。対象となるのは、12月7日までの期間中にAmazon.co.jpでの買い物に「d払い」を利用したユーザーだ。

抽選の当選者数は5000名で、当選したユーザーにはAmazonでの利用総額の100%相当のdポイントが還元される。この還元にも上限があり、一人あたり最大5000ポイントまでが対象となる。d払いの利用は、他のキャンペーンと比較して特定の決済手段に絞られている点に特徴がある。これは、NTTドコモのモバイル決済サービスであるd払いの浸透を図る戦略的な側面が強いためと考えられる。利用額の一部ではなく全額が還元される可能性があるため、高額な商品を購入するユーザーにとって魅力的なオファーとなっている。